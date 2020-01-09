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Konya'da barda hesap kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Hesap ödenmediği için çıkan silahlı kavgada işletme müdürü, kendisini omzundan vuran müşterisini, tabancayla öldürdü.

DHA | 09.01.2020 - 10:30..
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24 yaşındaki Bekir Durna, arkadaşı Yavuz K. (33) ile gittiği Konya'nın Selçuklu ilçesindeki barda alkol aldıktan sonra iddiaya göre hesabı ödemeden ayrılmak istedi.

Bunu öğrenen işletme müdürü İsmail D. (39), iki arkadaşa hesabı ödemelerini söyledi.

Konya'da barda hesap kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

BACAKLARINA ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bekir Durna, yanında taşıdığı tabancayı çekip, önce havaya ateş etti, ardından da İsmail D.'yi sağ omzundan vurarak yaraladı. İsmail D., Durna'nın elindeki silaha tekme atarak, yere düşürdü. Ardından iş yerine ait servis aracında bulunan tabancıyı alan İsmail D., Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtı.

Konya'da barda hesap kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

"ÖLDÜRMEK İÇİN SIKMADIM"

Ağır yaralanan Durna, iş yerinin yakınında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hastanede tedaviye alınan İsmail D.'nin ilk ifadesinde, ''Hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak istediler. Çıkarken de küfür ettiler. Ben de hesabı ödemelerini istedim. Bana silah çektiler. Omzumdan vuruldum. Daha sonra iş yerine ait servis aracından aldığım tabancayla Durna'nın bacaklarına doğru ateş açtım. Öldürmek için sıkmadım." dedi.

Konya'da barda hesap kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İsmail D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Konya'da barda hesap kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

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