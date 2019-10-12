Konya'da bebeği sokağa bırakıp kaçtılar

Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde gece geç saatlerde terk edilmiş bir bebek bulundu.

AĞLAMA SESİNE İNDİLER

Gece gecenin geç saatlerinde bebek ağlaması duyan mahalleli sokağa çıkarak sesin geldiği bina önüne gitti. Kundağa sarılı halde bir erkek bebek bulan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ADINI UMUT KOYUP SOKAĞA TERK ETMİŞ

Olay yerine ulaşan ekipler, bebeğin isminin Umut olduğu şeklinde bir not buldu. Umut bebek sağlık kontrollerinin yapılması için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Polis ekipleri bebeğin ailesine ulaşmak için çalışma başlattı.