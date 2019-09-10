Konya'da bir çiftçi traktörün altında kaldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde kaza meydana geldi.
Ali Yağar, yönetimindeki 42 H 9937 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlanın kenarındaki şarampole devrildi.
Yağar da devrilen traktörünün altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yağar'ın öldüğünü belirledi. Yağar'ın cansız bedeni traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.