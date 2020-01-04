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Bir kadın eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Konya'da bir kadın, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadının evine giderek kızının önünde kadını vurarak öldürdü, o sırada evde olan başka biri de seken kurşunlardan yaralandı.

İHA | 04.01.2020 - 07:19..
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Özlem G. kocası T.K’den boşandıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başladı.

EVİNE GİDEREK VURDU

Tekrar Seydişehir’e gelen Özlem G, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü’nün Seydişehir ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. Sokak'ta bulunan evine gitti. Özlem G, Süngülü’nün kızının kapıyı açmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü’ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu seken kurşunlar ile elinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Süngülü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Özlem G’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aynur Süngülü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bir kadın eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü

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