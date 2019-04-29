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Konya'da bir kadın toprağa gömülü halde bulundu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde başı kesilmiş toprağa gömülü kadın cesedi bulundu. Cesedin 15-20 gün önce gömülmüş olabileceği tahmin ediliyor.

DHA | 29.04.2019 - 08:40..
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Konya'da çiftçi Hacı Mehmet Koç, Osmancık Göleti'nin kenarında mantar topladığı sırada su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi.

GÖVDESİ ARANDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede kafatasının, kadına ait olduğu ve halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceği üzerine çalışma başlattı.

Konya'da bir kadın toprağa gömülü halde bulundu

KAFATASINI KÖPEKLER ÇIKARMIŞ OLABİLİR

Bölgede arama yapan jandarma, herhangi bir iz bulamayınca, kafatasının bulunduğu noktada kazı çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucu kafatasının gövde bölümü de toprağa gömülü olarak bulundu. Başı kesilmiş kadın cesedinin 15-20 gün öncesine ait ve kafatasının köpekler tarafından toprağın altından çıkartılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Konya'da bir kadın toprağa gömülü halde bulundu

Kesik baş ve cesedin gövdesi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

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