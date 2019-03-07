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Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

İki ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, evlerin çatılarından birbirlerine taş, kiremit, cam şişe fırlatmaları üzerine cadde savaş alanına döndü.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 01:40..
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Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya merkez Karatay İlçesinde  iki aile arasındaki tartışma, ailelerin yakınlarının katılması üzerine kavgaya dönüştü.

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.  Olay yerine 200 polis sevk edildi.

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

TAŞ KİREMİT CAM NE VARSA FIRLATILDI

Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü VİDEO

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı.

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı. Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemleri gece boyunca sürdü.

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü

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