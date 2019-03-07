Konya merkez Karatay İlçesinde iki aile arasındaki tartışma, ailelerin yakınlarının katılması üzerine kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine 200 polis sevk edildi.

TAŞ KİREMİT CAM NE VARSA FIRLATILDI

Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine başta Çevik Kuvvet olmak üzere yaklaşık 200 polis sevk edildi.

Konya'da bir mahalle savaş alanına döndü VİDEO

Polis, öfkeli grupları sakinleştiremeyince biber gazı ve gaz bombası fişeği kullanarak uzaklaştırma çalıştı.

Cadde savaş alanına dönerken, birçok evin camları kırıldı. Polis güçlükle tarafları evlerine girmelerine sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemleri gece boyunca sürdü.