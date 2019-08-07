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Konya’da bombayı oyuncak ayı içerisine sakladılar

8 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi.

İHA | 07.08.2019 - 14:46..
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Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İ.’nin kullandığı hafif ticari aracı durdurdu.

OYUNCAK AYI İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ 500 GRAM PATLAYICI

Adana’dan Konya’ya giden ve içinde 1’i çocuk, 3’ü kadın 8 kişinin bulunduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenmiş 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bomba uzmanı ekipleri tarafından incelemeye alındı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

33 yaşındaki sürücü Wisam İ. ile birlikte araçta bulunan 22 yaşındaki Abdurrazak El M., 18 yaşındaki Selman El M., 20 yaşındaki Esma El İ., 59 yaşındaki Zekiye El N. , 29 yaşındaki Abdulrezzak El H. Ve 22 yaşındaki Mahmud A. gözaltına alındı.

PKK İLE BAĞLANTILARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Beraberlerinde 2 yaşındaki Melek El H. adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Gözaltına alınanların, PKK ile bağlantılı olduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

Konya’da bombayı oyuncak ayı içerisine sakladılar

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