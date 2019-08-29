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Konya'da büyüttüğü oğlak peşinden bir an olsun ayrılmıyor

70 yaşındaki Turan G.’nin küçüklüğünden bu zamana kadar beslemeye başladığı oğlak yanından ayrılmıyor.

İHA | 29.08.2019 - 15:45..
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Konya’nın Beyşehir’in Hacıakif Mahallesi'nde müstakil bir evde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Turan Güler’in odasında biberonla besleyip yetiştirdiği oğlak 4 aylık oldu.

"NEREYE GİTSEM O DA PEŞİMDEN GELİYOR"

Sevimli oğlak, ev dışında gezmeye gittiğinde de yaşlı adamı peşinden giderek takip ediyor. Güler’in zaman zaman kaldığı odasında gezip yastıkların ve sobanın üzerine çıkıp oynamak isteyen sevimli oğlak, sahibiyle birlikte gittiği oyun parklarında hareketliliğiyle çocukların ilgi odağı haline geliyor. Turan Güler, dünyaya gözlerini açtıktan kısa bir süre sonra tanıştığı oğlağı biberonla besleyip büyüttüğünü belirterek, “Dört aydır benimle bu oğlak. Çok ufaktı, altına bez tutuyordum evdeyken. Biberonla besledim, alıştırdım, büyüyünce mekanları ayırdık. Şimdi nereye gitsem o da peşimden geliyor” dedi.Konya'da büyüttüğü oğlak peşinden bir an olsun ayrılmıyor

"ETİNİ DE YEMEM, KESMEM DE"

Oğlağın mahalle sakinlerinin de maskotu ve sevgilisi haline geldiğini anlatan Güler, “Çoğu diyor ki keselim bunun etini yiyelim. Ben bunun etini de yemem, kesmem de diyorum. Çocukların verdiği şekeri yiyor, ben evde samanla, ekmekle besliyorum. Dışarıya çıktığında ağaç yapraklarıyla besleniyor” şeklinde konuştu.

Konya'da büyüttüğü oğlak peşinden bir an olsun ayrılmıyor

Konya'da büyüttüğü oğlak peşinden bir an olsun ayrılmıyor

Konya'da büyüttüğü oğlak peşinden bir an olsun ayrılmıyor

Konya'da büyüttüğü oğlak peşinden bir an olsun ayrılmıyor

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