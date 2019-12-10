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Konya’da canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırı

Haber Global için Konya’daki evin önünde yayın yapan DHA muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında saldırıya uğradı.

Haber Merkezi | 10.12.2019 - 12:23..
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Konya’da canlı yayın yapan DHA muhabirine saldırı

Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi.

Acı olayın ardından olay yerine giderek, bilgi almaya çalışan ve sonrasında canlı yayına bağlanan DHA muhabiri Hasan Dönmez, saldırıya uğradı.

CANLI YAYINDA SALDIRI

Haber Global kanalına bağlanan ve son durumu aktaran Dönmez, yayını tamamlamak üzereyken yanına gelen bir kişi, “Sen ne yapıyorsun?” dedi.

Bir anda ortalık karışınca başka bir kişi de gelip, Dönmez’e tokat attı. Yayın saldırı sonrası kesildi.

Konya’da çöken binanın önünden yayın yapan muhabire saldırı İZLE

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