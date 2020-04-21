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Konya'da cezaevinden çıkan şahıs motosiklet çaldı

Cezaevinden çıktıktan bir gün sonra çaldığı motosikletle polis ekiplerine yakalanan şahıs, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

İHA |
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Konya'da cezaevinden çıkan şahıs motosiklet çaldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞTI, HIRSIZLIK YAPTI

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin Yeni İnfaz Yasası'ndan faydalanarak cezaevinden çıkan Cihan D. (43) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından İstasyon Mahallesi'nde çalıntı motosikletle yakalanan Cihan D. (43), gözaltına alındı.

Konya'da cezaevinden çıkan şahıs motosiklet çaldı

ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Cihan D., tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Konya'da cezaevinden çıkan şahıs motosiklet çaldı

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