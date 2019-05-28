Konya'da drfit yaparken adamı ezdi

1 Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik uyum sağlamadı Antalya'da 41 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin, Öykü Arin Yazıcı'nın vücuduyla uyum sağlamadığı bildirildi.

2 ABD'de fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektriksiz kaldı ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen fırtınalar, elektrik kesintisine neden oldu. Olay sonrası, yaralanma veya ölüm vakasına rastlanmadı.

3 Kültürel istihdam verileri açıklandı Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.

4 Süper Lig'de hakemlerin yıllık kazancı Süper Lig'de 2018-2019 sezonu geride kalırken, en çok kazanan hakemler de belli oldu. Listenin zirvesinde Cüneyt Çakır yer aldı.

5 18 yaşındaki genç otostopla 58 il gezdi Kayseri’de yaşayan 18 yaşındaki Ali Küçükoğlu, hayatın rutinliğinden sıkılıp 1 sene önce evden çıktı. Genç, şimdiden otostopla 58 ili ziyaret etti.

6 Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik uyum sağlamadı Antalya'da 41 gün önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin, Öykü Arin Yazıcı'nın vücuduyla uyum sağlamadığı bildirildi.