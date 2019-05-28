Konya'da drfit yaparken adamı ezdi

Konya'nın Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerindeki trafik ışıklarından hareket eden Harun M. idaresindeki 18 KV 279 plakalı otomobil, drift yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.
KALDIRIMDAKİ YAYAYI EZDİ
Kaza sırasında aracın bagaj kısmına eşya koyan Selçuk B., otomobilin çarpmasıyla savrulan aracın kendisine çarpmasıyla yere düştü. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil altına aldığı Selçuk B'yi ezdi.
Drift yaparken kaldırımdaki adamı ezdi
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazada yaralanan Selçuk B., çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selçuk B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
5 BİN 10 LİRA CEZA, 2 AY EHLİYETTEN MEN
Öte yandan, kazaya karışan sürücü Harun M.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira ceza kesilip ehliyetine 2 ay el konulacağı bildirildi.