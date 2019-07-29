Konya'da düğün dönüşü trafik kazası: 2 ölü

Konya’nın Karapınar ilçesinde içerisinde düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Antalya'da bir yakınının düğüne katılan ve Osmaniye'ye gittiği öğrenilen Hacı Sakallı idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta bulunan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç sürücüsü Hacı Sakallı ve Burcu ve Elif Sakallı da yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.