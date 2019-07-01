taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6618
Euro
6.3914
Altın
1386.3
Borsa
99735.68
Gram Altın
252.445

Konya'da düğün için drift konvoyu

Yüksek ceza bedellerine rağmen asker uğurlama, düğün gibi organizasyonlarda magandalık yapıp hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atanlar var.

İHA | 01.07.2019 - 21:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Konya'da düğün için drift konvoyu

Konya’da vatandaşlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor.

Düğün konvoyunda drift VİDEO

Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor. Daha sonra başka bir otomobil de drift yapmaya başlıyor. Bu sırada kırmızı renkli araç bu sefer de lastik yakarak ortalığı dumana boğuyor.

GELİN ARACIYLA BİRLİKTE HIZLI KALKIŞ YAPIP GİTTİLER

Sürücülerin drift yapmalarının ardından gelin aracı olduğu düşünülen aracın da alana gelerek, diğer araçlarla hızlı bir kalkış yapıp yarıştığı görülüyor. Yaşananlar kaldırımda bekleyin bir vatan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

CEZA YAZDIRMAK İÇİN ÇEKTİ

Görüntülere yansıyan bir seste bir kişinin ceza yazdırmak için çekim yaptığını söylediği duyuluyor.

Polisin görüntüler üzerinden en az 2 araca drift sebebiyle ceza yazması 10 bin liranın üzerinde bir ücrete tekabül ediyor. Drift yapmanın cezası 5 bin 10 lira.

Konya'da düğün için drift konvoyu

Konya'da düğün için drift konvoyu

Konya'da düğün için drift konvoyu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

327
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

324
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

84
Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

Der Spiegel İmamoğlu'nu Erdoğan'a benzetti

528
İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

267
İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

150
Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan, Macron ile yaptığı görüşmeyi anlattı

367
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir