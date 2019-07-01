Konya'da düğün için drift konvoyu

Konya’da vatandaşlar tarafından çekildiği tahmin edilen görüntülerde düğün konvoyunda eskort olarak yer alan araçların drift yaptığı görülüyor.

Düğün konvoyunda drift VİDEO

Görüntülerde ilk olarak kırmızı renkli otomobil dairesel olarak drift yapıyor. Daha sonra başka bir otomobil de drift yapmaya başlıyor. Bu sırada kırmızı renkli araç bu sefer de lastik yakarak ortalığı dumana boğuyor.

GELİN ARACIYLA BİRLİKTE HIZLI KALKIŞ YAPIP GİTTİLER

Sürücülerin drift yapmalarının ardından gelin aracı olduğu düşünülen aracın da alana gelerek, diğer araçlarla hızlı bir kalkış yapıp yarıştığı görülüyor. Yaşananlar kaldırımda bekleyin bir vatan tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

CEZA YAZDIRMAK İÇİN ÇEKTİ

Görüntülere yansıyan bir seste bir kişinin ceza yazdırmak için çekim yaptığını söylediği duyuluyor.

Polisin görüntüler üzerinden en az 2 araca drift sebebiyle ceza yazması 10 bin liranın üzerinde bir ücrete tekabül ediyor. Drift yapmanın cezası 5 bin 10 lira.









