Konya'da duvar mermeri kafalarına düşüyordu

Konya’nın merkez Meram ilçesi Tarihi Bedesten Çarşısında yürüyen anne ve oğlu, kaldırımda yürüdüğü sırada bir iş yerinin duvarından kopan mermer parçaları düştü.

Bu sırada, iş yerinden çıkan bir kişi de mermer parçalarının başına çarpmasından son anda kurtulurken, omzuna bir parça geldi.

Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu ise hızla oradan uzaklaştı. Kopan mermer parçaları kaldırıma dağıldı.

Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Duvardan dökülen mermerden son anda kurtuldular







