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Konya'da emekli polisi gasbeden şüpheli yakalandı

Konya'da emekli polis memurunu dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbeden iki şüpheliden biri yakalanarak gözaltına alındı.

DHA |
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Konya'da emekli polisi gasbeden şüpheli yakalandı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan mezarlıkta 2 şüpheli, emekli polis memuru H.C.'yi dövüp, 8 bin TL parası ile cüzdan ve evinin anahtarlarını gasbederek kaçtı.

Yaralanan ve ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.C. burada tedavi altına alındı.

DAHA ÖNCE EVİNE DE GİRMİŞ

H.C. polise verdiği ilk ifadesinde olayı gerçekleştirenlerden birininin daha önce de evinden silahını çalan Savaş G. olduğunu söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Konya'da emekli polisi gasbeden şüpheli yakalandı

4 GÜN ÖNCE TAHLİYE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

4 gün önce İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıktığı belirtilen Savaş G.'nin emniyetteki sorgusunda olayı kendisinin yapmadığı, iftira atıldığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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