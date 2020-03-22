Konya'da evi taşıyan çalışan 15 bin liralık yüzük çaldı

Konya'nın Meram ilçesine bağlı Konevi Mahallesi’nde, G.Ö. isimli şahıs, eşyalarının taşınması için bir nakliyat firması ile anlaştı.

Firma çalışanları G.Ö.'nün adresine gelerek eşyaları taşımaya başladı.

15 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ YÜZÜĞÜNÜ ÇALDIRDI

G.Ö. bu esnada eşine ait 15 bin lira değerindeki pırlanta yüzük ve 335 liranın kayıp olduğunu fark edip durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşya taşıyan personelin ifadelerine başvurdu.

NAKLİYAT ÇALIŞANI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, çalışanlardan Ali A.'nın hareketlerinden ve çelişkili ifade vermesinden şüphelendi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Ali A. yüzüğü ve paraları kendisinin aldığını söyleyerek, çaldığı malzemeleri polise teslim etti.

"ŞEYTANA UYUP ÇALDIM"

Ali A.'nın polisteki ifadesinde, "Şeytana uyup, çaldım. Pişmanım." dediği öğrenildi. Ali A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.