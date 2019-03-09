Konya'da feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Ömer Ö. idaresindeki 42 AAC 821 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan aracı sollamak istediği sırada caddeye kontrolsüz çıkan Ayhan D. yönetimindeki 42 CBJ 67 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Konya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı İZLE

SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından yaralılar, vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulansa taşındı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Otomobil sürücüsü Ömer Ö. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, otomobilde bulunan eşi A.Ö. ve çocukları Y.Ö., S.Ö., M.Ö., E.Ö., kamyonette bulunan sürücü Ayhan D. ile itfaiyenin araçtan çıkardığı sürücünün eşi İ.D., sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ömer Ö., ile kamyonet sürücüsü Ayhan D. ve eşi İ.D’nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.