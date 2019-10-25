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Konya'da foseptik kuyusuna düşen çocuk öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde foseptik kuyusuna düşen 2.5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

İHA | 25.10.2019 - 06:28..
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Konya'nın Ereğli ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde, 2,5 yaşındaki M.E.G. isimli çocuk evlerinin yakınında bulunan foseptik kuyusuna düştü.

MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük çocuğun kuyuya düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu M.E.G. düştüğü kuyudan çıkarıldı. Ağır yaralanan küçük çocuk Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da foseptik kuyusuna düşen çocuk öldü

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