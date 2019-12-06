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Konya'da fuhuş şebekesi çökertildi

Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen çete, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA | 06.12.2019 - 14:01..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Konya'da  6 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenledi.

Yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Konya'da fuhuş şebekesi çökertildi

ÇETE YAKAYI ELE VERDİ

Yapılan operasyonda 10'u yabancı uyruklu 11 kadına fuhuş yaptırdıkları öne sürülen Süleyman O., yeğeni Sercan O., boşandığı eşi Özlem K. ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.

Şüpheli 5 kişi ile mağdur 11 kadın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Konya'da fuhuş şebekesi çökertildi

KADINLARIN GÜNLÜK KAZANÇLARINI DEFTERE YAZMIŞLAR

Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, iki farklı adreste 2 defter ile fuhuştan elde edilen yaklaşık 25 bin lira buldu. Defterleri inceleyen polis, şüphelilerin kadınların günlük kazançlarını deftere yazdıklarını tespit etti.

Konya'da fuhuş şebekesi çökertildi

SINIR DIŞI EDİLECEK

Şüpheli olarak gözaltına alınan Özlem K.'nin ise kardeşi Elif K.'ya da fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Fuhuş yapan kadınların, kendilerini arayan müşterilere referansının kim olduğunu sorduğu da kaydedildi. Yabancı uyruklu kadınların emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

Konya'da fuhuş şebekesi çökertildi

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