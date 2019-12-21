Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 4 yaralı

Konya’dan Karaman istikametinde akşam saatlerinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

1 KİŞİ ÖLDÜ 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 aylık bebek M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.