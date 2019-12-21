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Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 4 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

İHA | 21.12.2019 - 05:24..
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Konya’dan Karaman istikametinde akşam saatlerinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 4 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücü S.G., A.G., T.Ö. ve 3 aylık bebek M.E.Ö. yaralanırken, Ayşe Ö. hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 4 yaralı

Konya'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 4 yaralı

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