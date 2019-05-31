1 İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu Dış ve İç Hatlar terminallerinde Ramazan Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

2 Konya’da hafif ticari araç takla attı: 5 yaralı eyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

3 Hamit Altıntop TFF yönetimine giriyor Sık sık Türkiye'deki sistemin değişmesi gerektiğini dile getiren Hamit Altıntop, TFF'de yönetici olmaya hazırlanıyor.

4 Tayland'da trafik kazasında bebek arabadan fırladı Tayland'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Arabada bulunan bir bebek ise camdan dışarı uçtu, ancak bebeğin sağlık durumu iyi.

5 Suat Kaya: Almanya'dan, Yunanistan'dan teklifler aldım Menemen Belediyespor'u şampiyon yapmasına rağmen takımdan gönderilen Suat Kaya, Almanya, Yunanistan ve Kuveyt'ten teklifler aldığını söyledi.

6 Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 9 şüpheli tutuklandı biri kuyumcu olmak üzere bazı iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.