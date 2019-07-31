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Konya'da hamile eşini öldüren şahıs serbest bırakıldı

Dün sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek isterken yanlışlıkla eşini sırtından vuran Ali El Arid, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İHA | 31.07.2019 - 13:17..
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Suriye uyruklu 28 yaşındaki Ali El Arid, 10 gün önce Hacı Murat Kırkaç’a ait besi damında hayvanlara bakmak için işe başladı. Ali El Arid, besi damının yanında bulunan eve de ailesiyle birlikte yerleşti.

EŞİNİ SIRTINDAN VURDU

Dün sabah saatlerinde evin içinde gördüğü yılanı öldürmek için duvarda asılı olan tüfeğini alarak ateş eden Ali El Arid, bu sırada evin içinde bulunan 6,5 aylık hamile eşi Zeyneb El Arid'i sırtından vurdu.

Konya'da hamile eşini öldüren şahıs serbest bırakıldı

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ADLİ KONTROL KARARIYLA SERBEST BIRAKILDI

Eşini kazayla vurduğu öne sürülen Ali El Arid ise jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya'da hamile eşini öldüren şahıs serbest bırakıldı

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