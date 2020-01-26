taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Konya'da koronavirüs belirtileri gösterdiği şüphesiyle hastaneye başvuran ve karantinaya alınan Çinli kadın turiste benign pozisyonel vertigo tanısı konuldu.

AA | 26.01.2020 - 03:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.

VERTİGO TEŞHİSİ KONULDU

Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.

Benign pozisyonel vertigo teşhisi konulan Çinli turistin, tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

ÇİN'DE BAŞLAYAN SALGIN, 10 ÜLKEYE SIÇRADI

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) dolayısıyla şimdiye kadar 1287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 2 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Çin ana karası dışında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya'dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde de ölüme yol açabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde depremden hasar gören caminin minaresi, kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı
İstanbul Sultangazi'de meydana gelen kazayı görüp yardım etmek isteyen minibüs sürücüsünün aracına bir başka otomobil çarptı.
Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirtti.
Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bini aşkın vatandaşın kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir edildiğini, 5 bine yakın çadırın kurulduğunu belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

303
Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

4
Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

20
Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

8
Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi

Sağlık Bakanı, yaralılar hakkında bilgi verdi

3
Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

8
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir