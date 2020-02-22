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Konya'da hırsızların büyük oyunu

İki hırsız, plakalarını 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatarak, gelin arabası süsü verdikleri araçla geldikleri kuyumcudan 200 bilezik ve 40 bin lira alıp, kaçtı.

DHA | 22.02.2020 - 13:50..
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Plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Seni seviyorum' yazılarıyla kapatılarak, gelin arabası süsü verilen otomobilden inen yüzleri maskeli 2 şüpheli, Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanına girdi.

Konya'da hırsızların büyük oyunu

200 BİLEZİK VE 40 BİN LİRA ALIP KAÇTILAR

Çalışan Mustafa Kehya ve kuyumcunun oğlu Hüseyin Solak'ı(17) ellerindeki tüfekleri doğrultarak etkisiz hale getiren soyguncular, 200 bilezik ile 40 bin lirayı alıp, kaçtı.

Konya'da hırsızların büyük oyunu

ELLERİNİ BAĞLAMAYA ÇALIŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlatırken, Hüseyin Solak yaşananları şöyle anlattı:

Konya'da hırsızların büyük oyunu

"Biri hızla içeri girdi. Biri diğer taraftan dolaştı. Yüzleri maskeliydi, ellerinde pompalı tüfek vardı. 22 ayar bilezikleri aldılar. Bir çuval içerisine bilezik ve altınları koyup kaçtılar. Mustafa abinin ellerini bağlamaya çalıştılar ama başaramadılar."

Konya'da hırsızların büyük oyunu

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