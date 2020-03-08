Konya'da iki araç çarpıştı: 1ölü, 9 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde D.A.K idaresindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Kavalcı idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobil kavşakta bulunan elektrik direğine çarparak durabildi.

1 ÖLÜ, 9 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araçta bulunan sürücü D.A.K. ile B.K., M.K., A.K., E.A., H.S.A. , A.A., S.G.K. ve otomobilde bulunan E.K. yaralandı.

Otomobil sürücüsü İsmail Kavalcı ise olay yerinde hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden İsmail Kavalcı’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.