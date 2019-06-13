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Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri şarampole takla attı. Olay yeri savaş alanına döndü.

İHA | 13.06.2019 - 08:37..
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Konya’nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ŞARAMPOLE UÇTU

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Adana karayolunun 10. kilometresi Acıpınar Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. F.A. idaresindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, O.H. yönetimindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 34 plakalı otomobil şarampole takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YARALI 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada F.A., diğer sürücü O.H. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.H., G.Ö., ve H.T. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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