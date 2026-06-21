Konya'da iki şahsın kaldırım taşlarını çaldığı anlar kamerada

Konya'da bu kadarı da olmaz dedirten bir olay kaydedildi.

Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.

KALDIRIM TAŞLARINI ÇALDILAR

Araçlarıyla yolda duran iki şahıs, söktükleri kaldırım taşlarını araca yükledi.

O anlarda çevrede araç ve yayaların da geçtiği görülürken, kimsenin müdahalede bulunmaması da dikkat çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Söz konusu görüntüleri çevredeki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; iki kişinin kaldırım taşlarını araca yüklediği görülüyor.

Şüphelilerin sonrasından kaldırım taşlarını nereye götürdüğü ise bilinmiyor.