Konya'da iki şahsın kaldırım taşlarını çaldığı anlar kamerada
Selçuklu ilçesinde iki kişinin söktükleri kaldırım taşlarını araçlarına yükledikleri anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Konya'da bu kadarı da olmaz dedirten bir olay kaydedildi.
Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
KALDIRIM TAŞLARINI ÇALDILAR
Araçlarıyla yolda duran iki şahıs, söktükleri kaldırım taşlarını araca yükledi.
O anlarda çevrede araç ve yayaların da geçtiği görülürken, kimsenin müdahalede bulunmaması da dikkat çekti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Söz konusu görüntüleri çevredeki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; iki kişinin kaldırım taşlarını araca yüklediği görülüyor.
Şüphelilerin sonrasından kaldırım taşlarını nereye götürdüğü ise bilinmiyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi