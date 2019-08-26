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Konya'da işçilerinin otomobiline tır çarptı : 3 ölü,

Ereğli ilçesinde yakıtı bitip yolda kalan ve kamyonun arkasında halatla çekilen otomobile tır çarptı.

DHA | 26.08.2019 - 08:58..
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Konya Ereğli- Adana karayolunda Vedat Ceylan ve yakınları, Şanlıurfa Viranşehir'de trafik kazasında ölen yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra, mevsimlik olarak çalıştıkları Konya'daki tarlaya dönmek üzere yola çıktı.

OTOMOBİLİ HALATLA KAMYONUN ARKASINA BAĞLADI

Ceylan yönetimindeki otomobilin, Ereğli yakınlarında yakıtı bitti. Bunun  üzerine yoldan geçen Ali Şendul'un kullandığ kamyonu durduran Ceylan, otomobilini halatla kamyonun arkasına bağlayıp, yakındaki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. İddiaya göre yakındaki istasyonda satış olmayınca da başka bir sonraki akaryakıt istasyonuna gitmek istedi. Akaryakıt istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra, kamyonun arkasına bağlı olarak ilerleyen otomobile Ahmet Şimşek yönetimindeki tır çarptı.Konya'da işçilerinin otomobiline tır çarptı : 3 ölü,

OTOMOBİL, KAMYONUN ALTINDA KALDI

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, halatla bağlı olduğu kamyonun altına girdi. Kazada, sürücü Vedat Ceylan, annesi Redife Dinçcan ve yanlarındaki tarım işçisi Hediye Ulutaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Hediye Ulutaş'ın kızı Evin Ulutaş ile tır şoförü Ahmet Şimşek de yaralandı.

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Otomobil içinde sıkışan yaralı Evin Uluştaş ile 3 kişinin cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Konya'da işçilerinin otomobiline tır çarptı : 3 ölü,

KAMYONA BİNDİ, KAZADAN KURTULDU

Vedat Ceylan ile birlikte yolculuk yapıp, otomobilin yakıtı bitip, halatla bağlanan kamyona  binen Ceylan'ın annesi Redife Dinçcan'ın dini nikahlı eşi Hikmet Şanlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Şanlı, kazanın ardından gözyaşına boğuldu. Kamyon şoförü Ali Şendul da kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da işçilerinin otomobiline tır çarptı : 3 ölü,

Konya'da işçilerinin otomobiline tır çarptı : 3 ölü,

Konya'da işçilerinin otomobiline tır çarptı : 3 ölü,

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