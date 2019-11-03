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Konya'da ıstakoz da geçim kaynağı

Suğla Gölü'nde yetişen tatlı su ıstakozu, Konya’da çok sayıda ailenin de geçim kaynağı oldu.

AA | 03.11.2019 - 17:39..
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Konya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Suğla Gölü'nden balıkçılar tarafından atılan özel ağlarla çıkarılan ıstakozlar, iç pazarın yanı sıra Avrupa'ya da gönderiliyor.

Yörede su ürünleri üzerine faaliyet gösteren kooperatiflere üye balıkçılar tarafından avlanan ıstakozlar, göl kenarında boylarına göre ayrılarak, yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara sunulmak üzere Isparta'daki firmalara gönderiliyor.

Konya'da ıstakoz da geçim kaynağı

BU SENE 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Suğla Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Aşkayanar, ıstakozun daha önce kilosu 14 liradan alıcı bulurken bu sene yaklaşık 10 liraya düşmesinin balıkçıları zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Konya'da ıstakoz da geçim kaynağı

Aşkayanar, "Göl çevresindeki köylerde balıkçılıkla uğraşanlardan bazıları da tatlı su ıstakozu tutuyor. Barajdan yılda 4-5 ton arasında tatlı ıstakozu tutuyorlar. Eğridir-Dinar bölgesinden gelen esnafa satılan tatlı su ıstakozları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı.

Tatlı su ıstakozu geçim kaynakları oldu VİDEO

Konya'da ıstakoz da geçim kaynağı

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