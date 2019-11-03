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Hong Kong’da hükümet yanlısı bir kişi, meclis üyesinin kulağını ısırarak kopardı

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1 Ankara'da gökbilim merkezi'nde yangın çıktı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde çıkan yangına müdahale devam ediyor...

2 Konya'da ıstakoz da geçim kaynağı Suğla Gölü'nde yetişen tatlı su ıstakozu, Konya’da çok sayıda ailenin de geçim kaynağı oldu.

3 Saadet Partisi'nde İdris Naim Şahin'e yeni görev Saadet Partisi'nin Ordu adayı olarak seçimlerde hezimeti yaşayan İdris Naim Şahin, partinin Genel İdare Kurulu asil üyeleri arasına girdi.

4 Kayserispor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.

5 Beşiktaş'ta halk otobüsü durağa daldı Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

6 Mersin'de annesiz yavru köpek biberonla besleniyor Erdemli ilçesinde sahilde gezerken gördüğü, 3 gün önce doğan ve annesi olmayan köpeğe bir genç kız sahip çıktı.