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Konya'da kablo hırsızlarına suçüstü

Konya'da telekom kablolarını çalmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İHA | 29.10.2019 - 21:40..
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Konya’nın Güneysınır ilçesinde, sinyal düşüklüğü şikayetleri üzerine jandarma ekipleri kontrol amacıyla bölgeye gitmesi üzerine, hat kablolarını çalmaya çalışan hırsızlar suçüstü yakalandı.

KABLOLARI KESERKEN YAKALANDILAR

Güneysınır ilçesi Karagüney Mahallesinde meydana gelen olayda, telekoma ait telefon hattında sinyal düşüklüğü ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karagüney Mahallesi bölgesindeki kabloları kontrol etmek için harekete geçti. Sinyal düşüklüğünün yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, M.K. ile C.E’yi telefon kablosu kestikleri sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

300 METRE KABLO KESMİŞLER

Şüpheliler tarafından kesilen 300 metre kabloya da jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Şüphelilere ait araçlarda yapılan aramalarda 1 adet demir kesme makası, 1 adet kablo çekme halatı, 2 adet demir testere, 2 adet eldiven, 1 adet el feneri, 3 adet cep telefonu, 4 adet sim kart ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ARANIYOR

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay yerinden firar eden diğer şüpheli M.E’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konya'da kablo hırsızlarına suçüstü

Konya'da kablo hırsızlarına suçüstü


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