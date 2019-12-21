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Konya'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü

Konya’da tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 21.12.2019 - 02:51..
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derbent ilçesinde tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Derbent ilçesinde (1. derece sit alanı) jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, 8 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan kontrolde tarihi eser niteliğinde herhangi bir malzeme tespit edilemezken, 2 adet kırıcı delici matkap, 2 adet jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Konya'da kaçak kazı yapan 8 kişiye suçüstü

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