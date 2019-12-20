Konya'da kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Konya’nın Derbent ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Derbent ilçesinde (1. derece sit alanı) jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, 8 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan kontrolde tarihi eser niteliğinde herhangi bir malzeme tespit edilemezken, 2 adet kırıcı delici matkap, 2 adet jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.





