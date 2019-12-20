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Konya'da kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar

Tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 8 kişi jandarma ekipleri tarafından enselendi.

İHA | 20.12.2019 - 18:53..
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Konya’nın Derbent ilçesinde  İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tarihi eser aramak için kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Derbent ilçesinde (1. derece sit alanı) jandarma ekiplerince yapılan kontrolde, 8 kişi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan kontrolde tarihi eser niteliğinde herhangi bir malzeme tespit edilemezken, 2 adet kırıcı delici matkap, 2 adet jeneratör ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar -1

Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandılar -2

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