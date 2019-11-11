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Konya'da kaçak silah atölyesine baskın

Beyşehir ilçesinde, ihbar üzerine bir eve düzenlenen baskında, çok sayıda silah yapım malzemesi ele geçirildi

İHA | 11.11.2019 - 21:22..
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma ekipleri, bir evin alt katında kaçak silah imal edildiği ihbarıyla baskın düzenledi. Baskında ev sahibi gözaltına alındı.

EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde bir evde yasa dışı silah üretildiği ve satışı yapıldığı iddiası üzerine operasyon için düğmeye bastı.Fiziki takibin ardından adrese yapılan baskında H.O. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından evde yapılan aramada 20 adet av tüfeği namlusu, 2 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 2 takım seri numara ve markalama basma aparatı, 8 adet çifte başlığı, 10 adet çifte açma kilidi, 7 adet çifte av tüfeği kafası, 1 takım Pafta klavuzu, 5 adet otomatik dipçik, 4 adet kuru sıkı şarjörü, 4 adet tüfek mekanizması, 7 adet tesfi aparatı, 46 adet matkap ucu taşı, 5 adet klavuz, 1 adet tüfek dipçiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Konya'da kaçak silah atölyesine baskın

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