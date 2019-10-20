Konya'da kadına şiddet uygulayan adama mahalleliden tepki

Beşiktaş'a başkan seçilen Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı ile ocak ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

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Nusaybin'de HDP'ye tepki

Barış Pınarı Harekatı'na tepki olarak basın açıklaması yapmak isteyen grubu bir vatandaş Türk bayrağı açarak protesto etti. O anlar kameralara yansıdı.