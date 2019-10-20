Konya'da kadına şiddet uygulayan adama mahalleliden tepki

Konya'da bir şahıs Karatay ilçesi Ali Ulvu Kurucu Caddesi üzerinde iddialara göre kadına şiddet uygularken çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.
Konya'da kadına şiddet gösteren şahsa mahalleli saldırdı VİDEO
TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ
Vatandaşların tepklilerine aldırış etmeyen şahıs araç içerisindeki kadına şiddet uygulamaya devam etti. Duruma öfkelenen mahalleli 4 genç, kadına şiddet uygulayan şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı.
Mahalleli tarafından dövülen şahıs daha sonra aracına binerek yanındaki kadınla beraber uzaklaştı.