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Konya'da kadına şiddet uygulayan adama mahalleliden tepki

Konya'da kadına şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs, çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyince mahalleli tarafından dövüldü.

DHA | 20.10.2019 - 23:30..
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Konya'da bir şahıs Karatay ilçesi Ali Ulvu Kurucu Caddesi üzerinde iddialara göre kadına şiddet uygularken çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Konya'da kadına şiddet gösteren şahsa mahalleli saldırdı VİDEO

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Vatandaşların tepklilerine aldırış etmeyen şahıs araç içerisindeki kadına şiddet uygulamaya devam etti. Duruma öfkelenen mahalleli 4 genç, kadına şiddet uygulayan şahsa tekme ve yumruklarla saldırdı.

Mahalleli tarafından dövülen şahıs daha sonra aracına binerek yanındaki kadınla beraber uzaklaştı.

Konya'da kadına şiddet uygulayan adama mahalleliden tepki

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