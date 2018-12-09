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Konya'da Karapınar'dan sonra Emirgazi'de obruk oluştu

Konya'da genellikle Karapınar'da oluşan obruklar bu defa komşu ilçe Emirgazi'de oluştu.

DHA | 09.12.2018 - 17:36..
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Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen, irili- ufaklı yaklaşık 320 obruk bulunuyor.

YAN İLÇEDE DE OBRUK OLUŞTU

İlçede sık sık oluşan obruk, bu kez yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Emirgazi'de meydana geldi. Emirgazi'ye 8 kilometre uzaklıktaki tarlada, 15 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarla sahibi Ersin Erdoğan, yaklaşık 20 gün önce pancar hasadı yaptıklarını ve 10 gün önce de yeniden ekim için tarlayı sürdüklerini belirtti.

Konya'da Karapınar'dan sonra Emirgazi'de obruk oluştu

"ŞAŞIRDIK"

Bugün bitişikte yer alan tarladaki pancarları araçlarına yüklemeye geldiklerinde diğer tarlada obruk oluştuğunu fark ettiklerini dile getiren Erdoğan, ''Tarlamızda obruk oluştu. Ne zaman oluştuğunu tam bilmiyoruz; ama 10 gün önce tarlayı sürmüştük. O zamanlar obruk yoktu. Daha önce hep Karapınar'da obruk oluştuğunu duyuyorduk. Emirgazi'de ilk kez obruk oluşunca şaşırdık. Obruğu görünce jandarmaya haber verdik'' dedi.

Konya'da Karapınar'dan sonra Emirgazi'de obruk oluştu

Konya'da Karapınar'dan sonra Emirgazi'de obruk oluştu


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