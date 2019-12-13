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Konya'da kargo aracında 173 adet kaçak av tüfeği bulundu

Konya’da jandarma tarafından uygulanan yol kontrolünde durdurulan kargo aracının aramasında, izinsiz üretilen 173 adet tüfek ve 65 adet tüfek dipçiği ele geçirildi.

İHA | 13.12.2019 - 03:11..
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Konya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Beyşehir-Konya kara yolu Bayındır mevkisindeki yol ayrımında yapılan kontrollerde durdurulan bir kargo aracında arama yapıldı.

173 TÜFEĞE EL KONULDU

Aramada araçta izin belgesiz üretildiği belirlenen 101 adet yarı otomatik, 61 adet pompalı, 4 adet özel yapım ve 7 adet yarı otomatik olmak üzere toplam 173 adet av tüfeği ile 65 adet av tüfeği dipçiği ele geçirildi. Tüfekler ve dipçiklere el konulurken malzemelerin sahibi dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Konya'da kargo aracında 173 adet kaçak av tüfeği bulundu

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