Konya'da karısını başından vurarak öldürdü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi.

Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girerek, babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen polisler, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.

"EŞİM BANA EZİYET ETTİ"

Şahin, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, polis ekipleri; eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti.

Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi.

Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu." dediği öğrenilirken, olayın ardından koruma kararı aldırdığı aktarıldı.

BOŞANMADAN VAZGEÇMİŞ

Öte yandan cinayetten önce Münevver Şahin'in eşini arayarak anlaşmalı boşanma dilekçesini imzalamaya gelmesini istediği öğrenildi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek, dilekçeyi imzalamaya gitmediği belirtildi.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Bayram Şahin’in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum." dediği belirlendi. İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in adliyeye sevk edileceği belirtildi.