Konya'da kaynak makinesinde uyuşturucu bulundu

Konya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan tüccarlara yönelik düzenlediği operasyonda, kaynak makinesine gizlenmiş 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İLÇEDEKİ ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde uyuşturucu satan ve kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

7 BİN 861 UYUŞTURUCU HAP

Operasyon kapsamında narkotik köpeği Oscar'ın da destek verdiği aramalarda, bir iş yerinde bulunan kaynak makinesine ve otomobil motoru parçalarına gizlenmiş 7 bin 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.