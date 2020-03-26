Konya'da kaza yerine giden sağlık görevlileri darbedildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde, park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

Çevredekiler de ambulans çağırdı.

YARDIMA GİDEN GÖREVLİLERE SALDIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılardan birini sedyeyle ambulansa aldı. Bu sırada sedyedeki kişi sağlık görevlilerine, belirlenemeyen nedenle saldırdı.

Sesi duyarak olay yerine gelen yaralıların yakınları da ambulansta görevli Zeliha Altunel (33), Mehmet Başpınar ile Ali Rıza Çapar'a (46) saldırdı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Yerde sürüklenen sağlık görevlileri, yardıma gelenlerin kavgayı ayırmasıyla ambulansa binerek olay yerinden uzaklaştı.

DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sağlık görevlileri, darp raporu alarak kendilerine saldıran kişilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





