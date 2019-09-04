taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6681
Euro
6.2427
Altın
1538.32
Borsa
99718.75
Gram Altın
280.116

Konya'da kedinin kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

Selçuklu ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, 'Boncuk' isimli kediye işkence yaptı.

DHA | 04.09.2019 - 12:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya'da kimliği belirlenemeyen vicdansızların bir kediye yaptığını görenleri hayrete düşürdü.

1 SENE ÖNCE SAHİPLENDİĞİ KEDİYİ DIŞARI BIRAKTI

Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Betül Kayaalp, 1 sene önce sahiplenip, 'Boncuk' ismini verdiği kediyi bir ara evden dışarı çıkardı.

Apartmanın önüne giden kedi, uzun süre eve dönmeyince Kayaalp de dışarı çıktı. Bu sırada Kayaalp, bodrum katından kedinin sesini duydu.

Konya'da kedinin kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

ÇEŞME MERMERİNE KANLI YAZI

Hemen aşağı inen Kayaalp, kedisini dövülerek, işkence yapılmış halde, kanlar içinde buldu. Şok yaşayan Kayaalp, kedisini alıp, bodrum kattan çıktığında, bina yanındaki çeşme mermerine, Arapça yazı yazıldığını gördü.

Kayaalp, yaptığı araştırma sonucu yazılan kelimenin, 'kavuşma' anlamına gelen visal olduğunu öğrendi. Kayaalp'in veterinere götürmesiyle tedaviye alınan 'Boncuk'un çenesinde kırık olduğu, başında ödem oluştuğu ve tek gözünün kör olma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Konya'da kedinin kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

''BONCUK'UM ÖLEBİLİR"

Kedisine yapılanların vahşilik olduğunu dile getiren Betül Kayaalp, "'Boncuk' öldüresiye dövüldü. Kanı ile kavuşmak anlamına gelen Arapça 'visal' yazıldı. Vahşiliği daha nasıl anlatabilirim? Hayvana şiddet, insana şiddetin temelini oluşturur. Her ne olursa olsun bu, kabul edilemez. 'Boncuk'un çenesi kırık, gözün birinin kör olma ihtimali var, başında ödem oluşmuş. Önümüzdeki süreç çok önemli. Her gün sabah akşam giderek, tedavisini yaptırıyorum. Hayati tehlikesi devam ediyor. Benim 'Boncuk'um ölebilir, içim parçalanıyor. Bir insan, savunmasız bir canlıya nasıl olur da böyle bir şey yapar; anlam veremiyorum" dedi.

Konya'da kedinin kanıyla çeşme mermerine yazı yazdılar

YAKALANMALARINI İSTEDİ

Polis merkezine giderek, kedisine işkence yapan kişi ya da kişilerden şikayetçi olan Betül Kayaalp, yakalanmalarını istedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

AB ve BM'den Suriyeliler için Türkiye'ye uyarı

300
Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

Hamidiye Sularına yüzde 50 zam geldi

592
Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

Almanya’da ırkçılar, Türk kökenli askere saldırdı

72
Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

Ferdi Tayfur'un kızı tek celsede boşandı

71
Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

Brexit oylamasının kazananı muhalefet oldu

29
İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti Kılıçdaroğlu'na soruldu

409
Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

Havadan trafik denetimlerinde ceza yağdı

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir