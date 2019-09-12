Konya'da kız kardeşi ve annesini rehin aldı

Konya'nın Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Keykubat Sokak’ta bulunan 5 katlı apartmanın 4’üncü katında, Hidayet K., annesi Rabia ile kız kardeşinin dışarıya çıkmalarını izin vermeyip kapıyı kilitleyerek, tüfekle evin içinde ve balkondan rastgele ateş açtı.

ANNE VE KIZI BALKONDAN YARDIM İSTEDİ

Anne ve kızı da balkona çıkıp, komşularına seslenerek yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir ara balkona çıkan Hidayet K. tüfeği çenesine dayadı, ardından da evin içine girdi.

ÇELİK YELEKLİ POLİSLER İKNA ETTİ

Çelik yelek giyen polisler, dairenin kapısından içerdeki Hidayet K.’ye seslenerek ikna etmeye çalıştı. İkna olan Hidayet K., silahını polise teslim ettikten sonra baygınlık geçirdi. Hidayet K., ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.























