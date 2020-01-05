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Konya'da, kocasıyla yaşayan kadını öldürdü

Konya'da, kocasıyla yaşayan kadını silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Özlem K., adliyeye sevk edildi.

AA | 05.01.2020 - 10:22..
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Özlem K. isimli kadın, eşi Tufan K. ile yaşadığını öğrendiği Aynur S.'yi evinde silahla vurdu.

Aynur S. boynuna ve ayağına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, Seydişehir'de işlediği cinayetin ardından kaçan şüpheli Özlem K'yi Kocaeli'de saklandığı evde yakaladı.

Konya'da, kocasıyla yaşayan kadını öldürdü

İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KOCAELİ'YE GİTTİ

Zanlının cinayetin ardından ticari taksiyle önce kent merkezine gittiği, izini kaybettirmek için ara sokaklarda dolaştıktan sonra başka bir taksiyle Eskişehir'e, ardından da kocasının akrabasıyla Kocaeli'ye gittiği belirlendi.

''SANA DA SIRA GELECEK'' NOTUYLA PAYLAŞIM YAPTI

Şüpheli Özlem K'nin, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan K'nin ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek." notuyla paylaştığı belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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