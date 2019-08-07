taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5315
Euro
6.2067
Altın
1484.52
Borsa
99583.82
Gram Altın
264.32

Konya'da komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi

Komşular arasında çıkan kavgada, av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

İHA | 07.08.2019 - 07:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Konya’nın Çumra ilçesinde Y.Ö. (59) ve birlikte yaşadığı Ş.Y. (49) ile komşuları olan H.S. dün öğle saatlerinde evlerinin önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İki tarafın tartışması diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

GECE SAATLERİNDE TEKRAR TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

İki grup arasında gece saatlerinde tekrar tartışma başlaması sonrası Ş.Y. yanında bulunan göz yaşartıcı spreyi H.S’ye sıktı. Olay sonrası evine giderek pompalı tüfeği alan H.S, komşularının evine giderek ateş etti.

Olayda Y.Ö, Ş.Y. ve evde bulunan Ş.Y’nin torunu 2 yaşındaki M.E.I. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren H.S. ise jandarma ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi

Konya'da komşular arasındaki kavgada silah ateşlendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

Ticaret savaşında iş adamları büyük kayıp yaşadı

68
Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

Uyuşturucuya savaş açan muhtarın evlat acısı

127
Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

Gri Liste’de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

81
Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

Rusya'ya vizesiz seyahat duyurusu yapıldı

29
Toplu taşımaya ve KGM'ye ait yollara bayramda ücret yok

Toplu taşımaya ve KGM'ye ait yollara bayramda ücret yok

13
Kurbanlığı yatırmada risksiz yöntem: Rueff tekniği

Kurbanlığı yatırmada risksiz yöntem: Rueff tekniği

9
Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

Antalya'da ışık ihlali yapan otomobil, midibüse çarptı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir