Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen olaydai Mehmet Emin H. yönetimindeki otomobil, Bayavşar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bölünmüş yol çalışmalarının yürütüldüğü toprak şeride devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Takla atarak ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





