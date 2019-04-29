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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

İHA | 29.04.2019 - 10:37..
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir-Seydişehir karayolunun 15. kilometresinde meydana gelen olaydai Mehmet Emin H. yönetimindeki otomobil, Bayavşar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak bölünmüş yol çalışmalarının yürütüldüğü toprak şeride devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Takla atarak ters dönen araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan sürücü ve otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen kişi kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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