Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Afgan uyruklu Habibullah ile arkadaşıyla göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı.

AFGAN UYRUKLU ADAM BIÇAKLANDI

Tartışmanın ardından U.G., cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARIM VAR"

Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin, psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı, emniyetteki ifadesinde, U.G.'nin arkadaşına "Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?" diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.