Konya'da kumar oynayan 15 kişiye para cezası

Konya'nın Selçuklu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kahvehanenin açık olduğunu ve iş yerine sürekli giriş çıkışların olduğunu tespit etti.

Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, kapının içeriden kilitli olduğunu ve pencerelerinin perde ile tamamen kapaltıldığını belirledi.

15 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

İçeriye giren ekipler tarafından masalarda oyun takımlarının olduğu görülürken, çay kabının içerisine gizlenmiş 1 adette ruhsatsız tabanca bulundu.

İş yerinde bulunan sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 15 kişi hakkında idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.