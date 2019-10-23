Konya'da kural bilmeyen sürücülerin kazaları

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde yaşanan bazı trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kırmızı ışık ihlalleri ve aşırı hız gibi hatalardan kaynaklandığına dikkati çekerek, sürücü ve yayaları can, mal güvenliği için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNİN GETİRDİĞİ KAZALAR

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Sedirler Caddesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin başka bir araçla çarpma anı görülüyor. Şehir polis kamerasına yansıyan başka bir görüntüde ise merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşbaba Caddesi ile Ankara Caddesi kavşağında otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucu iki motosikletliye çarpma anı yer alıyor.

Konya'daki kazalar şehir polis kameralarında

ÇARPIŞMALAR ARDI ARDINA GELDİ

Kent merkezindeki kameralara yansıyan farklı bir görüntüde ise Karatay ilçesinde seyir halinde olan trafik akışı ve kırmızı ışığı fark etmeyen bir sürücüsünün ışık ihlali yapması sonucu başka bir araçla çarpışması görülüyor.