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Can Yaman, yine İtalya'da

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Pendik'te bir grup yol kapatıp havaya ateş açtı

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Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

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Antalya'da, aynada kendini gören hırsız panik oldu

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Rize'de 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı

1 Tel Abyad'da PKK/YPG'li 5 terörist yakalandı Teröristlerin evinde çok sayıda silah ve 3 milyon 658 bin Suriye Lirası ele geçirildi.

2 Edirne'de öğrencileri taşıyan servis şoförü alkollü çıktı Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, durdurulan bir şoför alkollü çıkınca, derse yetişmeye çalışan öğrencileri okula polis bıraktı.

3 Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler Bir kuyumcuya pompalı tüfekle girip 200 bilezik ve 40 bin liraya yakın para çalan 2 kişi, gözaltına alındı.

4 Kirk Douglas servetini oğluna bırakmadı 103 yaşında hayatını kaybeden Hollywood'un efsanevi aktörü Kirk Douglas, 61 milyon dolarlık servetinin 50 milyon dolarını Douglas Vakfı’na bağışladı. Kalan 11 milyon dolar paylaştırılacak.

5 Bakan Murat Kurum: İstanbul'da 7 bin 615 binanın yıkılması gerekiyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Van'da hasar gören yapılara ilişkin, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız." dedi.

6 Ersun Yanal: İstifam söz konusu değil Galatasaray mağlubiyeti sonrası istifaya davet edilen Ersun Yanal, görevi bırakmadığını, hakem yüzünden yenildiklerini söyledi.