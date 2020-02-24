Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanını soyan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
2 KİŞİ YAKALANDI
Çevredeki 60 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.G. ile A.Ç. olduğunu tespit etti.
Fiziki takibin ardından zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.
Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler ViDEO
ÇALDIKLARI ALTINLARI ÇUVALLA GÖMDÜLER
Polis ekipleri, zanlıların İstanbul'dan Konya'ya geldiklerini, çaldıkları altınları Meram ilçesindeki ağaçlık alana, çuvalla gömdüklerini ve soygun esnasında giydikleri kıyafetleri yaktıklarını belirledi.
Ekipler, zanlıların soygunda kullandıkları silahları kuyuya attıklarını, geceyi camide geçirdiklerini tespit etti.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ederken S.G.'nin 10, A.Ç'nin 3 suçtan kaydının olduğu belirtildi.
Öte yandan zanlıların kiraladıkları araçla kaçması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.