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Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler

Bir kuyumcuya pompalı tüfekle girip 200 bilezik ve 40 bin liraya yakın para çalan 2 kişi, gözaltına alındı.

AA | 24.02.2020 - 12:07..
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Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri,  Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanını soyan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

2 KİŞİ YAKALANDI

Çevredeki 60 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.G.  ile A.Ç. olduğunu tespit etti.

Fiziki takibin ardından zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler

Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler ViDEO

ÇALDIKLARI ALTINLARI ÇUVALLA GÖMDÜLER

Polis ekipleri, zanlıların İstanbul'dan Konya'ya geldiklerini, çaldıkları altınları Meram ilçesindeki ağaçlık alana, çuvalla gömdüklerini ve soygun esnasında giydikleri kıyafetleri yaktıklarını belirledi.

Ekipler, zanlıların soygunda kullandıkları silahları kuyuya attıklarını, geceyi camide geçirdiklerini tespit etti.

Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ederken S.G.'nin 10, A.Ç'nin 3 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Öte yandan zanlıların kiraladıkları araçla kaçması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konya'da kuyumcu soygunu: Pompalı tüfekle gasbettiler

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