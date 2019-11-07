Konya'da madde bağımlısı, annesinin kolunu kesti

Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Şehit Fahri Sokak üzerinde madde bağımlısı olan Kasım D., öğle saatlerinde annesinin evine giderek annesi İsmet D., ile tartışmaya başladı.

TARTIŞMA SONRASI ANNESİNİN KOLUNU KESTİ

Tartışmanın daha sonra da devam etmesiyle çıkan tartışmada Kasım D., evde bulduğu bir bıçak ile annesinin kolunu kesti. Mahallelilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Polisin geldiği gören Kasım D., kendisini annesinin oturduğu bodrum kattaki eve kilitledi. Kolundan yaralanan İsmet D. ise, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Tedavisi yapılan ve taburcu edilen İsmet D., evine tekrar döndü. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonrası evden çıkmayı kabul etmeyen Kasım D.'nin, akrabaları olay yerine geldi. Buradaki kalabalığı zorlukla dağıtan polis, Kasım D.'yi yaklaşık bir saatin ardından ikna ederek evden çıkarttı. Bu sırada olay yerinde bulunan yakınlarına saldırmak isteyen Kasım D., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Elleri kelepçelenen Kasım D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.