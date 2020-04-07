Konya'nın Meram ilçesinde madde bağımlısı olan Y.Y., anne ve babasıyla evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın giderek büyümesiyle Y.Y., anne ve babasını evde rehin aldı.
EVDE YANGIN ÇIKARDI
Elindeki tabancayla etrafa ateş eden genç, evde yangın çıkardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eve gelen polis ekipleri tarafından Y.Y., gözaltına alındı.
Konya'da madde bağımlısı genç anne ve babasını rehin aldı ViDEO
ANNE VE BABA HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Rehin alınan anne ve baba kontrol amaçlı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan Y.Y.'nin kesici aletle koluna zarar verdiği belirlendi.